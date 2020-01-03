مصر | في حملات مكبرة.. ضبط 5808 مخالفات مرورية على الطرق السريعة

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضي عن ضبط 5808 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 2111 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و187 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و10 دراجات نارية مخالفة، و17 مخالفة "موقف عشوائي"، و32 مخالفة شروط الترخيص، و37 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.