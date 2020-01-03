أخبار مصر | اختتمه باجتماع مجلس الأمن القومي.. نشاط مكثف للرئيس في أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختتمه باجتماع مجلس الأمن القومي.. نشاط مكثف للرئيس في أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الأسبوع الماضي، نشاطا مكثفا للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أمر بعقد اجتماعات لاستعراض المستجدات الأمنية والأوضاع في ليبيا ومفاوضات سد النهضة والمؤشرات الاقتصادية، والأداء المالي، واستراتيجية وزارة الصحة والسكان، ومشروع المتحف المصري الكبير، والخطط المستقبلية لوزارة السياحة والأثار، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وترأس السيسي، اجتماع مجلس الأمن القومي، كما تابع بدوره مشروعات الهيئة العربية للتصنيع، فضلا عن إجراء اتصال هاتفيا بالرئيسين الفرنسي والروسي.

واستهل الرئيس نشاطه الأسبوعي، بعقد اجتماع حضره كل من، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والموارد المائية والري، والداخلية، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وتناول الاجتماع، عددا من الموضوعات، كان على رأسها استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، حيث طالب الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي، وذلك لصون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادى.

وعلى الصعيد الخارجي، تناول الاجتماع عددا من الموضوعات في هذا السياق، من بينها تطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي، في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي، إذ تمت في هذا الإطار مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كل جوانبها وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث آخر تطورات مفاوضات سد النهضة، وذلك في إطار تمسك مصر بالتوصل لاتفاق يراعي كل الشواغل المتعلقة بمصالحها وحقوقها المائية في نهر النيل، خصوصا تلك المتصلة بملء وتشغيل السد، بما يحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.

وتناول الاجتماع، متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، وتطورات سعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ووجه الرئيس في هذا الصدد، بمواصلة الحكومة جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.

كما تطرق الاجتماع إلى آخر جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة البترول والغاز، لا سيما من خلال التطوير والتحديث الجاري لقطاع البترول والغاز، ووجه الرئيس في هذا السياق بضرورة الاستمرار في تحديث وتطوير قطاع الغاز والبترول، فضلا عن التركيز خلال الفترة المقبلة على المزيد من مشروعات البنية الأساسية في هذا الإطار.

وتم أيضا مناقشة جهود الدولة لتنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة، والتي تمثل النسبة الأكبر في هيكل الصناعة المصرية وتشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية، فضلا عن عرض التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات البنية التحتية.

وعقد الرئيس اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية؛ لمتابعة النتائج الخاصة بالأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي الجاري 2019-2020، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد، بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام، مشددا على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خصوصا الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

وعقد الرئيس اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تم فيه مناقشة محاور استراتيجية وزارة الصحة والسكان، لا سيما فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية الجارية حاليا في محافظة بورسعيد الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك نتائج المبادرات الرئاسية المتعلقة بالصحة العامة، بالإضافة إلى خطة الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية.

وطالب الرئيس، بمواصلة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، على نحو دقيق في الجوانب الفنية كافة، والبشرية، والطبية والمالية لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية، بهدف تدشين مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية مع ضمان استدامة تلك الخدمات والتقييم المستمر والدوري لتطور الأداء في هذا السياق، في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الرعاية الطبية في خطط الدولة.

وفى إطار سلسلة المبادرات الرئاسية للارتقاء بالصحة العامة، وجه الرئيس بإطلاق مبادرة لـ"صحة السيدات الحوامل" خلال شهر يناير الحالى، وذلك لكشف وعلاج الأمراض لدى الأم ومنع انتقالها إلى الجنين، مشددا على أن تكون المبادرة وفق أعلى المعايير المتطورة للكشف والعلاج بما يراعى صحة وسلامة الأم والجنين.

واستعرضت وزيرة الصحة، خطوات إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، في باقي محافظات المرحلة الأولى، لا سيما من خلال حصر الإمكانات والقدرات الطبية لكل محافظة وتحديد احتياجاتها الصحية، مع رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي بتلك المحافظات وإعداد المنشآت الطبية بها وفقا لمعايير الاعتماد للتسجيل بالمنظومة.

وفى سياق آخر، أجرى الرئيس اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد من خلاله تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية فى كل المجالات، ومشيدا بالمشروعات التنموية الهامة التى يتعاون البلدان في تنفيذها بمصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.

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من جانبه، أكد "بوتين" الأهمية التي توليها موسكو لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر فى الفترة المقبلة، وفى إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

كما تم استعراض تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا الإطار على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية، ومكافحة المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

وفى السياق ذاته، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم خلاله استعراض عدد من الملفات الإقليمية، خصوصا تطورات الأوضاع في ليبيا، إذ أكد الرئيس السيسي ثوابت الموقف المصري الهادف إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط المليشيات المسلحة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا التي من شأنها زيادة تفاقم الوضع.

كما تناول الاتصال لعدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، إذ أعرب الرئيسان عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها.

وعقد اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتطرق الاجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف.

ووجه الرئيس بالالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ المشروع وافتتاحه، منوها إلى ضرورة أن تتم إدارته وتشغيله وفقًا للمعايير العالمية المتبعة فى هذا المجال، وبحيث يكون المتحف المصرى الكبير إضافة قيمة ليس فقط لمصر وإنما للعالم والإنسانية جمعاء، فى ضوء ما تتمتع به الحضارة المصرية من تفرد ومكانة.

ثم عقد الرئيس اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، تطرق إلى استعراض مجمل المشروعات والخطط الحالية والمستقبلية لوزارة السياحة والآثار، حيث وجه الرئيس ببلورة تصور شامل يحقق التكامل والتناغم بين القطاعين على خلفية ما يجمعهما من مساحة مشتركة للعمل، وعلى نحو يصب فى صالح تطوير منظومة السياحة وجذب المزيد من التدفقات السياحية الأجنبية، وذلك بشكل يمزج ما بين السياحة الترفيهية والأثرية، ويعظم من مردود ما تذخر به مصر من مقاصد جاذبة، ويعمل على النهوض بالقدرة التنافسية لقطاع السياحة الحيوى لصالح الاقتصاد المصرى وتوفير المزيد من فرص العمل.

كما وجه الرئيس بتذليل كل العقبات التى تواجه المستثمرين وكذا العاملين بقطاع السياحة، بالإضافة إلى الارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، وذلك اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة فى الدولة، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية والتاريخية على المستوى الدولى.

وعقد الرئيس السيسى اجتماعا مع المهندس محمد يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تناول متابعة استراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإستعرض ملامح الخطة الخمسية المستقبلية للهيئة حتى عام 2025.

ووجه الرئيس بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأهمية تضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجارى تنفيذها فى الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تنتهجها الدولة حاليا.

وعقد الرئيس اجتماعا مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع، استعراض من خلاله نشاط وخطط ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع فى مختلف المجالات، ووجه الرئيس بمواصلة جهود تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتحديثها تلبيةً لمتطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة، وبما يتفق مع سياسة تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتعميق التصنيع المحلى، فضلا عن الاستمرار في مساعي التعاون مع مختلف الشركات العالمية وتعزيز الشراكة الصناعية معها، بما يساهم فى نقل وتوطين التكنولوجيا فى مصر، وذلك فى إطار أهمية الدور الذى تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع فى مجال الصناعة والاشتراك فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة، باعتبارها مؤسسة صناعية وطنية مؤهلة بالإمكانات البشرية والقاعدة التصنيعية.

واختتم الرئيس نشاطه الأسبوعي بترؤس اجتماع مجلس الأمن القومي، إذ تم مناقشة عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما فى ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، إذ تم تأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعى مصالح الدول الثلاث بشكل متساوٍ ويفتح مجالات التعاون والتنمية.

كما تطرق المجلس التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم الوصول لـ مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.