أخبار مصر | الحكومة تنفي خصخصة السكك الحديدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تنفي خصخصة السكك الحديدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن اتجاه الدولة لخصخصة هيئة السكك الحديدية.

وتواصل المركز مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة مطلقاً لخصخصة هيئة السكك الحديدية، مُوضحةً أن هيئة السكك الحديدية ستظل مملوكة بالكامل للدولة، وأن دور القطاع الخاص يتلخص في دخوله شريكاً في عملية تطوير هذا المرفق الحيوى وإمكانية دخوله شريكاً في إدارة بعض خطوط نقل البضائع الجديدة، وكذلك الاشتراك في استثمار بعض أصول هيئة السكك الحديدية من أراضٍ ومنشآت لتوفير عائد مادى للهيئة، دون نقل ملكيتها أو تبعيتها للقطاع الخاص.

وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية عند نشر أي أخبار أو معلومات تخص مرفق السكك الحديدية، هذا المرفق الحيوى المهم الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً.