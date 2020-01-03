أخبار مصر | عاجل.. حريق بالجمالية.. وبيان مهم لـ"الأثار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حريق بالجمالية.. وبيان مهم لـ"الأثار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والأثار، منذ قليل، أن شارع الجمالية آمن تماما بعد نشوب حريق محدود بقطعة الأرض رقم 14، والتي تحوي مجموعة من العشش وانقاض عقار متهدم، وإخماد النيران بواسطة الحماية للمدنية.

ومن ناحيته، أكد الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية واليهودية، سلامة المباني الأثرية في شارع الجمالية وأنها لم يصبها أي ضرر، إثر نشوب حريق محدود، فجر اليوم، في قطعة أرض بها أنقاض عقار، والواقعة خلف جامع الحاكم بأمر الله.

وأوضح أنه توجه إلى الشارع، رفقة مدير عام منطقة أثار الجمالية، مع فريق من مفتشي أثار المنطقة، ومسئولي أمن الأثار، الذين اتخذوا الإجراءات الوقائية كافة، ووسائل الحفاظ على الأثار المتواجدة في محيط المنطقة، وأن شارع الجمالية وجميع المباني الأثرية به، آمنة بالكامل

ولم تقع أية إصابات أو خسائر مادية أو في الأرواح.

وأشار إلى أنه يتم الآن، التنسيق الكامل مع المحافظة، ووزارة الأوقاف؛ لتطهير وسرعة إخلاء المنطقة من أنقاض هذا العقار.