شكرا لقرائتكم خبر عن «شرشر» يطالب «عبد العال» بعقد جلسة طارئة للرد علي البرلمان التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكر النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، مشروع القرار الذي صوت عليه البرلمان التركى بـ325 صوتا لصالح السماح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال قوات عسكرية وأسلحة نوعية لدعم الميليشيات العسكرية في ليبيا، في مقابل 184 صوتًا رفضت مشروع القرار.

وأضاف «شرشر» في بيان له، أن القرار التركي، يعطى دلالة خطيرة، على استمرار أردوجان في نهج التدخل في الشأن العربي، فبعد الغزو العسكرى الفج للأراضى السورية (البوابة الشرقية للأمن القومى العربي)، يتدخل عسكريا من البوابة الغربية (طرابلس الليبية)، بعد الاتفاقية الأمنية بينه وبين فائز السراج، واصفا إياها باتفاقية «العار».

وطالب «شرشر» الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بعقد جلسة طارئة لبحث الإجراءات اللوجستية اللازمة، التي يجب أن يقوم بها البرلمان المصرى في مواجهة هذه الهجمة على الدول العربية، قائلا: بالأمس سوريا واليوم طرابلس، ولا نعلم أين تصل أحلام أردوجان غدا؟.