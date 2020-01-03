شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع محور الفريق إبراهيم العرابى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بحضور ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولى الوزارة والمحافظتين، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع محور الفريق إبراهيم العرابى «ترعة الطوارئ سابقاً».

وأوضح الجزار، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى للأعمال بالمحور، والأعمال الصناعية عليه، حيث بلغت نسباً متقدمة، كما تم التوجيه بتكليف استشارى بدراسة أفضل السبل لاستغلال الأراضى الشاغرة والمكتسبة على جانبى المحور، ووضع الإطار التخطيطى لاستخداماتها المُقترحة، لتعظيم الاستفادة من المشروع، وعدم تحول المناطق المحيطة به إلى مناطق عشوائية.

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وأكد الوزير أن ما تشهده الدولة المصرية حالياً من مشروعات تنموية في مختلف القطاعات، يعتبر أحلاماً تتحقق على أرض الواقع، مشيراً إلى أهمية مشروع محور الفريق إبراهيم العرابى، والذى سيساهم في تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، وخاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائري بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوي، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوي لتحقيق الاتصالية، كما أنه سيوفر نطاقا عمرانيا متحضرا يحيط به.

وأضاف أن طول المحور بالأعمال الصناعية عليه، يبلغ 13.5 كم، وبعرض ٥٠ متراً، في اتجاهين، يوجد بكل اتجاه (طريق رئيسى به 3 حارات مرورية بعرض 10.8م + طريق خدمة به 2 حارة مرورية، وطبان أسفلتي بعرض 8.9 م + 2 رصيف مشاة بعرض 2.5م)، كما يضم المحور 9 أعمال صناعية (تقاطع جسر السويس- تقاطع شارع بيرتى- تقاطع جمال عبدالناصر- تقاطع شارع مصطفى كامل- تقاطع شارع سبيكو- تقاطع طريق الجبل الأصفر- تقاطع ترعتى الطوارئ- تقاطع طريق بلبيس – كوبري دوران للخلف على طريق بلبيس الصحراوي / القاهرة).

تجدر الإشارة إلى أنه منذ عدة أيام، عقد الدكتور عاصم الجزار، اجتماعاً مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع محور الفريق إبراهيم العرابى «ترعة الطوارئ سابقاً».