شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يتابع أعمال لجنة الاستغاثات الطبية.. ويصدر 72 قرار علاج على نفقة الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهر ديسمبر 2019، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، الذي أكد أن اللجنة شهدت تفاعلاً ايجابياً ملحوظاً مع المواطنين في الحالات التي تم رصدها وحل مشاكلها الصحية، حيث تم التواصل معها جميعاً، وتلقى التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع.

وأوضح المصري أنه صدر بخصوصها 72 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بخلاف قرارات العلاج الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة، لافتأً إلى أن تلك الحالات تنوعت ما بين العمليات الجراحية، وزراعة النخاع، والعيوب الخلقية بالقلب والقلب المفتوح والقسطرة؛ وجراحات العظام، والعمود الفقري، والأمراض الجلدية، وعلاج الأورام، وتركيب الأطراف الصناعية، وزراعة القرنية، وجراحات العيون، وتوفير الأدوية وفصائل الدم النادرة، والصفائح الدموية، والرعايات، والحضانات.

وعرض المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، جانباً من الاستغاثات التي رصدتها اللجنة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من أبرزها حالة سيدة مسنة عمرها ٦٦ سنة، مريضة سكر تحتاج إلى عملية لمعالجة الغرغرينا في يديها، وحجز في الرعاية المركزية في أسرع وقت؛ فتم التنسيق ﻣﻊ هيئة ﺍلإﺳﻌﺎﻑ المصرية ﻭتم ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎً، كما ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ الدكتور فؤاد زامل مدير القصر العيني الفرنساوي، وأﺳاتذﺓ طب الحالات الحرجة، ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﺎﻭﻱ، ﻹﺟﺮﺍء ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻃﺒﻴﺎً، ﻭﺗﻢ ﺣﺠﺰﻫﺎ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﺎﻭﻱ، ﻭتلقت الرعاية الطبية اللازمة وجار استصدار ﻗﺮﺍﺭ للمساهمة في نفقات علاجها على ﻧﻔﻘﺔ الدولة.

وكذلك حالة الطفل «محمد م. ا.» – 40 يوما – والمعروف إعلامياً «بطفل شربين» والذي يعاني من مرض فقاعي نادر بالجلد Epidermolysis bullosa ويحتاج إلى رعاية طبية مكثفة لمتابعة حالته الصحية وأسرته غير قادرة ماديا؛ وفور رصد المنشور عنه، تم التواصل مع الطبيب المعالج برعاية مستشفى دمياط التخصصي، وتم استلام التقرير الطبي الخاص بحالة الطفل، ومن ثم تم تحويله إلى مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة، لتلقي العلاج اللازم، وتم خروج الطفل بعد تحسن حالته مع استمرار العلاج الدوائي بالمنزل.

كما تم رصد استغاثة المواطن «سلمان أ.س»- 38 سنة بني مزار- تعرضت عيناه لمادة كيميائية نتيجة خطأ من بائع للمنظفات، نتج عنها تآكل بالقرنية بالعينين، وتم تفريغ قرنية العين اليمنى بأحد المُستشفيات، ويحتاج الآن إلى تفريغ العين اليسرى؛ ومن ثم تم التنسيق مع ا.د محمد بلطية- مدير عام المركز القومي للعيون بروض الفرج، وتم عمل لجنة مشكلة من أساتذة القرنية بالمركز لفحص المريض؛ وبعد توقيع الكشف الطبي عليه وبالإطلاع على الفحوصات الموجودة معه تبين أن العين اليمنى بها آثار مادة كاوية وقرحة ميكروبية شديدة، وذوبان بالقرنية، ويرى الضوء بصعوبة بالعين اليمنى، ورفض المريض الكشف على العين اليسرى، وأفاد بأنه أجرى بها عملية تفريغ بمستشفى أخرى، وقد أوصت اللجنة بكتابة العلاج المناسب لحالة العين اليمنى، ولا يُنصح بإجراء أي تدخل جراحي للعين اليمني في الوقت الحالي والمتابعة بعد أسبوعين.

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ولعل من أبرز الحالات، استغاثة الطفلة «تاليا» عمرها اقل من يوم مولودة بعيب خلقي (بالجزء الايمن من القلب) وتحتاج إلى اجراء عملية جراحية عاجلة بالقلب؛ فتم التنسيق مع د.ايمن رجب- مدير مستشفي سبورتنج لعرض الحالة على الاستشاريين وكتابة التقرير الطبي؛ ومن ثم تم التنسيق مع المستشفى الميرى الجديد بالاسكندرية لحجز الطفلة وإجراء الجراحة المطلوبة يوم الخميس 2 يناير 2020 تحت إشراف د هانى عادل. واستغاثة من والدة الطفلة «هدي» – 4 سنوات تعاني من داء الفيل بإحدي ساقيها وكانت تتلقي العلاج على يد أحد الخبراء الأجانب بمستشفى المركز الطب العالمي إلا أنها لم تستجب للعلاج وتطورت حالتها الصحية، وأدى ذلك إلى نقص في عدد الصفائح الدموية وتم التنسيق مع ا.د هشام عناني مدير مستشفيات جامعة الزقازيق – وحجز الطفلة بقسم الاطفال بمستشفي صيدوناي وتلقي العلاج اللازم لنقص الصفائح الدموية، وتم عرض حالتها على اللجنة الطبية العليا برئاسة مجلس الوزراء والتي أوصت بإجراء العملية الجراحية لها لبتر ساقها المتضخم تحت إشراف ا.د أيمن سالم رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفيات جامعة الزقازيق، وقامت بإجراء العملية بنجاح ويتم المتابعة حاليا داخل المستشفي وحالتها الصحية في تحسن ملحوظ.

وكذلك تم رصد استغاثة من شقيق المواطن «محمد ف.» نجار مسلح تعرض لحادث سقوط من علو، ويعاني من شلل تيبسي بالأطراف الأربعة، ويحتاج إلى تدخل جراحى واجراء العملية يتكلف مبلغا ماليا كبيرا، فقامت لجنة الاستغاثات الطبية بالتنسيق مع أ.د. على الأنور، مدير مستشفى عين شمس التخصصى، وتم عرضه على لجنة متخصصة لتقييم الحالة، كما تم التنسيق مع أ.د وليد عبدالغنى، رئيس وحدة الشلل الدماغى لاجراء الجراحات اللازمة للسيطرة على الشد التوترى اللاإرادى بالعضلات، وتيسير جراحات العظام مستقبلاً، وتحسين الاستجابة للعلاج الطبيعى، واصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بعلاج الحالة على نفقة الدولة.

وقال الدكتور حسام المصرى إن فريق العمل رصد استغاثة للطفلة «رودينا ا.» والتي تبلغ من العمر 4 سنوات وتعاني من اعوجاج بأصابع كف الأيدي ويناشد والدها بإجراء جراحة عظام لابنته؛ تم التنسيق مع رئيس وحدة الجراحة الميكروسكوبية بمستشفيات جامعة اسيوط لمناظرة وتقييم الحالة وتمت الافادة بان الطفلة تحتاج إلى جراحة وتم توجيه والد الطفلة إلى التأمين الصحي بأسيوط لإعطائه خطاب تحويل لإجراء الجراحة مجاناً بجامعة أسيوط.

كما تم رصد استغاثة للشاب مصطفى 28 سنة إسكندرية ميكانيكي موتوسيكلات يعاني من ورم بالمخ وتم حجزه برعاية مستشفى خاص بالإسكندرية وتم خروج المريض من الرعاية خروج تحسن وتم عرضه على الدكتور شادي فاضل- استاذ أورام بجامعة الاسكندرية وأفاد بانه سيتم إعطاء المريض علاج دوائي تحفظي لمده شهر وبعدها سيتم إعادة تقييم الحالة لمعرفة مدى إمكانية إجراء جراحة من عدمه، بمعرفه أساتذة جراحة المخ والأعصاب وفي حال الاحتياج لجراحة سيتم حجز المريض بمستشفيات جامعة الاسكندرية واستخراج قرار علاج على نفقة الدولة. واستغاثة من ابن مريض يحتاج لتوفير أكياس دم فصيلة نادرة جدا -A لإجراء عملية عاجلة وثمنها باهظ جدا؛ فتم التواصل مع مدير بنوك الدم الإقليمية وتم حجز الوحدات المطلوبة ببنك الدم السويسري بالدقي.

كما تطرق الدكتور المصري إلى نتائج التعاون بين اللجنة والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، ودور رعايات الأيتام، ودور رعاية المسنين، وكذلك مع بوابة الشكاوي بمجلس الوزراء ومايصل اليها مباشرة، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولي بالرعاية، وكان من ضمنها على سبيل المثال استغاثة من حارس أحد العقارات يطالب بإجراء عملية جراحية لتوسيع القناة الشوكية واستئصال الغضروف بالعمود الفقري لشقيقته؛ وبالتنسيق مع مستشفي معهد ناصر لمناظرة المريضة وتم صدور قرار علاج على نفقة الدولة؛ وتم إجراء العملية بنجاح تحت اشراف ا.د. سامي محمود- استشاري جراحة العظام والعمود الفقري وتم خروج الحالة بعد التحسن التام.

وفي هذا الصدد، تناشد لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء جميع المواطنين، بالتأكد أولا من صحة مثل هذه المنشورات والإستغاثات وارسال أي منشور يهدف إلى جمع أموال استغاثات طبية إلى الجهات الحكومية المختصة.

وأضاف الدكتور المصري أن اللجنة قامت برصد عدد من الحالات المشردة «بلا مأوي»، والتي تحتاج إلى رعاية صحية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ وبالتعاون مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي تم التنسيق مع المستشفيات لتقديم كافة الخدمات الصحية اللازمة للحالات، ومن ثم نقل الحالات إلى دور الرعاية الإجتماعية. وتقوم اللجنة بمتابعة ما ينشر من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن حالات استغاثة «لطلب الحضانات والرعايات المركزة وفصائل الدم» حيث تقوم اللجنة بالتواصل والتنسيق مع خدمة طواريء وزارة الصحة «137» لتوفير ما يلزم في مثل هذه الحالات.