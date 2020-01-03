شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي نقص مصل الأنفلونزا بالوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول نقص مصل الأنفلونزا وعدم توافره بالوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية.

وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن وزارة الصحة والسكان أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لنقص مصل الأنفلونزا، مشددةً على توافر جميع الأمصال الطبية بكل المستشفيات؛ وأن المخزون الاستراتيجي من مصل الأنفلونزا مُطمئن ويكفي لمدة 5 أشهر.

و‏تقوم وزارة الصحة - من خلال الإدارات المختصة التابعة لها - برصد أي نقص في الأمصال الطبية بكل المستشفيات التي تتوافر بها تقديم هذه الخدمة على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، لافتةً إلى أنه عند حدوث نقص في أي مصل يتم العمل من خلال محورين: ‏الأول إزالة أسباب النقص لتوفيره، والثاني ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏