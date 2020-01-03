الجيش البريطانى يرفع حالة التأهب فى قواعده بالشرق الأوسط بعد مقتل سليمانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الجيش البريطانى اليوم الجمعة برفع حالة التأهب فى قواعده بالشرق الأوسط بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، ويبدو أن العلاقات بين أمريكا وإيران، تزداد توترا يوما بعد يوم، مما بنذر بوضع صعب تعيشه المنطقة، خاصة بعد إعلان الحرس الثورى الإيرانى، صباح اليوم الجمعة، مقتل قاسم سليمانى قائد فيلق القدس، فى قصف أمريكى استهدف موكبه فى مطار بغداد الدولى، وهو ما أكدته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التى أوضحت أن الهدف من الضربة ردع أى خطط إيرانية فى المستقبل لشن هجمات. وبدأت العملية الأمريكية، فجر اليوم الجمعة، وتحديدا فى الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت العراق، باستخدام طائرات مستهدفة عدداً من قيادات وأعضاء فى الحشد الشعبى، أثناء خروجهم من مطار بغداد، تحديداً من البوابة الجنوبية برفقه وفد غير عراقى، حيث أشارت الأنباء إلى تواجد بعض من القيادات الإيرانية من الحرس الثورى فى مطار بغداد الدولى. استهدفت الضربات الأمريكية المكان بقصف صاروخى، تسبب بمقتل سليمانى، ومحمد الجابرى مسؤول مديرية العلاقات فى الحشد، وحيدر على مسؤول الآليات، وغيرهم، وجرت وتأتى أحداث مطار بغداد الدولى بعد يومين على اعتداء ميليشيات الحشد الشعبى على السفارة الأمريكية فى بغداد، عقب ضربات جوية أمريكية لقواعد تابعة لميليشيات كتائب حزب الله العراق.

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