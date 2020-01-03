شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة فرنسا فى إيران تنصح رعاياها بالابتعاد عن أى تجمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حثت السفارة الفرنسية فى طهران مواطنيها هناك اليوم الجمعة على الابتعاد عن التجمعات العامة بعد اغتيال القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى.

وذكرت السفارة فى بيان على تويتر "أُعلن الحداد ثلاثة أيام بعد مقتل الجنرال سليمانى، فى هذا السياق نناشد المواطنين الفرنسيين بالابتعاد عن أى تجمعات والتصرف بحكمة وحذر والامتناع عن التقاط صور فى الأماكن العامة".

وقتلت الولايات المتحدة سليمانى، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى فى ضربة جوية فى مطار بغداد الدولى.

قالت وكالة فارس الإيرانية إن أعلى هيئة أمنية فى إيران ستجتمع لبحث "الهجوم" الذى أودى بحياة قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، وذلك بعد استهدافه فى مطار بغداد الدولى، لدى وصوله إلى العراق بصحبة عدد من قيادات ميليشيات الحشد الشعبى.

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وكان قد أعلن التليفزيون العراقي منذ قليل، الرسمى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق.

من جانب أخر، قال الحشد الشعبى العراقى فى ساعة مبكرة اليوم الجمعة إن خمسة من أعضائه واثنين من "الضيوف" قتلوا فى ضربة جوية استهدفت عرباتهم داخل مطار بغداد الدولى.

جاء ذلك بعد أن أعلنت خلية الإعلام الأمنى التى يديرها الجيش العراقى عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد، وقالت مصادر بالحشد الشعبى إن ممثلين عن الحشد كانوا يستقبلون "ضيوفا مهمين" فى مطار بغداد حيث استقل الجميع مركبتين استهدفهما صاروخان، وذكر مصدران بالحشد أن الضيفين قتلا فى الهجوم لكنهما أحجما عن تحديد هويتهما.