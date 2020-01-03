شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن توفير 12 ألفا و340 فرصة عمل فى 53 شركة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 12 ألفا و340 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1250 لتصل إلى 12 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعي، وذلك من خلال 53 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات خلال يناير 2020.

وقال سعفان، فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن نشرة التوظيف التى تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص والتى يأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض كافة الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص من خلال موقع الوزارة www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، لتوفير "حياة كريمة" مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.

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وأشار الوزير إلى أن العمل مهم لرفع اقتصاد الدولة، والدفع بعجلة التنمية للأمام، قائلا: "نحن نسعى من خلال توفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص إلى إكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التى تساعدهم فى الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه فى مستقبلهم".

وقال: إن فرص العمل المتوفرة تشمل: مدير إنتاج السن حتى 37 سنة ، الراتب من 8 ألاف إلى 12 ألف جنيه، ومحاسبين حتى 32 سنة الراتب منن 3000 إلى 5000 جنيه ، وفنى ميكانيكا السنة من 27 إلى 35 سنة والراتب من 5000 إلى 7000 جنيه ، وفنى غلايات المؤهل متوسط - دبلوم صنايع السن حتى 35 سنة والراتب من 5000 إلى 8000 جنيه، ومندوبى ومشرفين مبيعات وأمناء مخازن وسائقين، واخصائى جودة وفنى صيانة كهرباء ، وفنى طباعة، وموظفين استقبال، ومشرفين أمن، وعمال غزل وتدوير وتعبئة وسحب ومكبس وخدمات إنتاج وصباغة، ممثل خدمة عملاء، وكاشير، ومدخل بيانات وفنى صيانة.

كما تشمل الفرص فنى إنتاج، ومندوب تسويق، ومحصل، وخدمات معاونة، واخصائى تسويق، وفنى وعامل تعبئة.