شكرا لقرائتكم خبر عن بعد واقعة فتاة المنصورة.. تعملى أيه لو اتعرضتى للتحرش وإزاى تاخدى حقك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الواقعة التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"يوتيوب" حول تعرض فتاة لتحرش جماعي من محافظة الدقهلية أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية، ينشر ”الخليج 365” عدداً من النصائح للفتيات والخدمات التى يقدمها الملس القومى للمرأة للمعنفات ونصائح للمجلس للفتيات عن كيفية أن تحمى الفتاة نفسها وتضمن حقها حال تعرضها للتحرش.

1- لو اتعرضتى لأى مضايقات أو تحرش متسكتيش واثبتى الواقعة.

2- حال تعرضك للتحرش تواصلى مع المجلس القومى للمرأة بالتوجه لأقرب فرع لمحافظتك أو المقر الرئيسى للمجلس بمدينة نصر

3- تواصلى مع المجلس على الخط الساخن 15115 وأرقام 01007525600 - 01099299191.

4- يمكنك إرسال الصور والرسائل على تطبيق الوتس آب أو الشكوى على البريد الإلكترونى [email protected]​.

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5- أهم حاجة تثبتى الواقعة وتعملى محضر فى أقرب قسم شرطة.

6- متخافيش غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة هتقدملك المساندة الاجتماعية والقانونية لو بتفكرى ترفعى دعوى قضائية .

7- حقك هيرجعلك بالقانون، و القانون رقم 50 لسنه 2014 (بتعديل مواد التحرش الجنسي في قانون العقوبات) يجرم التحرش الجنسي

وكان المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضاءه أعلنوا عن استنكارهم واستياءهم الشديدين لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"يوتيوب"، لمقطع فيديو لواقعة تحرش جماعي لفتاة من محافظة الدقهلية أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية.

وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية إلى تحديد السيارة التى استقلتها الفتاة "ملك فنى صيانة موبيليات "، وتم تحديد شخصية المجنى عليها وتبين أنها طالبة تبلغ من العمر 21 سنة، مقيمة بمدينة المنصورة ، وصديقتها طالبة - تبلغ من العمر 21 سنة" حيث قررت الأولى أنه أثناء سيرهما بشارع الجمهورية تعرض لهما بعض الصبية والشباب بالقول وتصويرهما بالهواتف المحمولة فتدخل بعض المارة فى محاولة منعهم الأمر الذى أدى لحدوث مشادة بين عدد من المارة إلى أن تمكنت الثانية من الانصراف من المكان وظلت المجنى عليها، وقام بعض الشباب بصرفها من المكان فى السيارة ، وتوصلت جهود أجهزة البحث من خلال مراجعة كاميرات المراقبة إلى تحديد شخصية 7 متهمين، بينهم 6 طلاب تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 20 سنة ، وعامل أحذية وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.