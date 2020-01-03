شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. الحكومة ترد على أبرز الشائعات خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أبرز الشائعات التى انتشرت خلال أسبوع من الفترة (من 27 ديسمبر حتى 3 يناير 2019 ‏)، وتضمنت الشائعات الحكومة تقر قانوناً يحصن "صندوق مصر السيادي" ضد الرقابة والمساءلة، ووقف تنفيذ مشروعات "تنمية القرى الأكثر احتياجاً" وإلغاء الدعم التمويني تدريجياً خلال عام 2020.

كما فندت الحكومة شائعات خصخصة هيئة السكك الحديدية وحظر زراعة الأرز بشكل نهائي، وتعديل شروط مسابقة التعاقد مع الـ 120 ألف معلم ودمج شعبتي العلوم والرياضيات في شعبة واحدة للثانوية العامة، ونقص مصل الأنفلونزا بالوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية وزيادة كبيرة مرتقبة في أسعار الطماطم، والإعلان عن وظائف جديدة مصلحة الشهر العقاري، وتحويل مدارس التعليم الفني لمدارس تعليم أساسي لحل أزمة التكدس.