شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. موجة عدم استقرار الطقس تمتد 3 أيام وأمطار رعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من عدم الاستقرار متوقع أن تشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة تزامناً مع نهاية الأسبوع وأول أيام العام الجديد، لمدة 3 أيام، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر تتعرض خلاله البلاد لأمطار غزيرة ورعدية تمتد على القاهرة.

وينشر "الخليج 365" لقرائه توقعات حالة الطقس خلال فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية من اليوم الخميس وحتى السبت المقبل وذلك كما يلى:-

ـ حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية من الخميس حتى السبت.

ـ تساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية.

ـ الأمطار مصحوبة بالبرد على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى.

ـ الأمطار متوسطة الشدة على جنوب الوجه البحرى وشمال سيناء ومدن القناة.

ـ يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

ـ تقل درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية من 4 لـ 5 درجات مئوية.

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ـ الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع أحيانا.

ـ تنشط الرياح على أغلب الأنحاء ما يزيد من الإحساس بشدة البرودة.

ـ تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

ـ تؤدى الرياح ونشاطها إلى اضطراب شديد فى الملاحة بالبحر المتوسط.

ـ من المتوقع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بالقاهرة الكبرى.

ـ تنشط الرياح مما يزيد الإحساس بشدة برودة الطقس وتكون مثيرة للأتربة.

ـ الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى.

- القاهرة والوجه البحرى العظمى 15-14 والصغرى 09-08

- السواحل الشمالية العظمى 15-14 والصغرى 10-09

- شمال الصعيد 15-14 والصغرى 06-05

- جنوب الصعيد 18-16 والصغرى 08-07

- جنوب سيناء 19-17 والصغرى 14-12