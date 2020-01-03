صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية فى إندونيسيا إلى 43 شخصا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولون بوكالة إدارة الكوارث فى إندونيسيا اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة على مناطق متفرقة بالبلاد إلى 43 شخصا، وقال المتحدث باسم الوكالة أنجوس ويبو - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إن حصيلة الضحايا تضمنت من غرقوا وأصيبوا بصعقة كهربائية بعدما تدفقت الفيضانات إلى الشوارع بعد سقوط الأمطار الموسمية الغزيرة، مضيفا أن ثلاث أشخاص من كبار السن لقوا حتفهم بسبب انخفاض حرارة جسمهم.
السباحة فى الماء
وأشار ويبو إلى أن نحو 397 ألف شخص سعوا لاتخاذ ملجأ لهم فى مراكز الإغاثة فى جميع أنحاء منطقة جاكرتا الكبرى، وأغرقت الأمطار الموسمية الغزيرة 182 حيا على الأقل فى "جاكرتا الكبري"، كما أدت إلى سقوط انهيارات أرضية فى منطقتى "بوجور" و"ديبوك" الواقعيتين على أطراف العاصمة "جاكارتا"، مما أسفر عن دفن العشرات من الأشخاص، يذكر أن هذه أسوأ موجة فيضانات تشهدها إندونيسيا منذ عام 2013، حيث كان قد لقى 57 شخصا حتفهم بعد تعرض "جاكرتا" لسقوط الأمطار الموسمية.
ارتفاع مناسيب المياه
انهيارات أرضية
تدمير السيارات
جانب من الفيضانات
حوادث
طفل يسبح فى الماء
طفل يسبح وسط المياه
فوضى فى الشوارع
محاولات إنقاذ
مواطن يسبح فى مياه الفيضانات
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