شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المرشدين البيئيين يروجون لمحمية رأس محمد ويشاركون فى حماية ثرواتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بقيام نقيب المرشدين السياحيين البيئيين وأعضاء النقابة بحملة نظافة تطوعية بمحمية رأس محمد بمدينة شرم الشيخ مع بداية العام الجديد لحماية الحياة البرية وثروات مصر الطبيعية، وذلك بمشاركة المجتمع المحلى والشباب وممثلين عن العاملين فى القطاع السياحى.

وتهدف الحملة إلى الترويج للسياحة البيئية بالمحميات خاصة محمية رأس محمد، بالإضافة إلى رفع الوعى بأهمية المحميات الطبيعية ودورها فى حماية الموارد الطبيعية للاستفادة منها بشكل مستدام وحمايتها للأجيال القادمة علاوة على إبراز دور القطاع السياحى والمجتمع المحلى والشباب فى برامج صون وحماية البيئة وتنوعها البيولوجى للحفاظ على استدامتها .

تضمنت الحملة جمع المخلفات خاصة البلاستيكية التى جرفتها الرياح إلى مدخل محمية رأس محمد ونطاق كمين شرم الشيخ كمشاركة من النقابة فى الحفاظ على البيئة والشعاب المرجانية مع التأكيد على مفاهيم السياحة البيئية والمحميات فى التمتع بثروات الطبيعة دون الإضرار بها بإتلافها أو إلقاء المخلفات بها لحمايتها للأجيال القادمة.

Advertisements

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على دعمها الكامل للجهود المجتمعية لحماية الحياة البرية والبيئة فى إطار استراتيجية الوزارة لإشراك المجتمع بكل فئاته فى برامج حماية البيئة ومنها قيام الوزارة بتنفيذ برامج تدريبية للمرشدين السياحيين البيئيين لتفعيل مفاهيم السياحة البيئية المستدامة من خلال تزويدهم بالمعلومات والمعارف البيئية اللازمة .

وأعرب المشاركون فى الحملة على امتنانهم لجهود الوزارة لتطوير المحميات و هو ما يحقق صون الموارد الطبيعية مع تنمية روافد السياحة البيئية و يعزز مفاهيم المسئولية المجتمعية عن البيئة .

وأسفرت الحملة عن إزالة كمية كبيرة من المخلفات التى تنوعت بين البلاستكية والزجاجية والمعدنية والخشبية، وقد تم نقلها الى المدفن الصحى بالمدينة للتخلص منها بصورة امنه.

جديرا بالذكر أن وزارة البيئة تعمل على إطلاق العديد من البرامج الممثلة فى المبادرات والحملات، لفتح قنوات تواصل جديدة وغير تقليدية مع المجتمع لدعم العمل البيئى، وفق آليات التنمية المستدامة، والعمل على الاستفادة من طاقاتهم فى حماية البيئة بالتعاون الجهات المعنية .