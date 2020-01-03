شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء الصيد بالبرلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إغلاق الميناء بسبب سرعة الرياح التي ترتب عليها ارتفاع أمواج البحر المتوسط، وسرعة التيارات الشديدة التي حالت دون خروج مراكب الصيد إلى البحر المتوسط.

من جهته، أعلن محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، في بيان اليوم الجمعة، رفع درجة الاستعداد القصوى في كل المرافق في المدن والقرى؛ تحسبًا لازدياد سوء حالة الجو وتوقع سقوط أمطار والتعامل معها سريعًا.

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