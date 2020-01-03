شكرا لقرائتكم خبر عن بـ30 مليون جنيه.. بيع 20 محلاً و3 صيدليات و3 مخابز في مدينة 15 مايو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المهندس سيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، عقد جلسة مزاد علني لبيع 20 محلاً تجارياً و3 صيدليات و3 مخابز بلدي، بعدة مناطق بالمدينة.
وقال «همام» إن جلسة المزاد أسفرت عن بيع المحال والصيدليات والمخابز بقيمة استثمارية بلغت 30 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الأنشطة بالوحدات المباعة شملت( سوبر ماركت – مطعم- كافيه – صيدلية – مخبز بلدي – بقالة شاملة – كوافير رجالي)، وذلك في إطار زيادة الفرص الاستثمارية بالمدينة، وكذا توفير الخدمات المختلفة للسكان.
وأضاف رئيس الجهاز أنه جارٍ التحضير لبيع عدد من المحال والصيدليات والمخابز بالمرحلة الثانية في جلسة للمزاد العلني بتاريخ 29/1/2020، بأسواق المجاورتين (26 – 33) بالمدينة، والوحدات المركبة ( 9، 10 ) و( 3، 4 ) و( 11، 12 ) بامتداد المدينة، والسوق رقم 1 بمنطقة الـ 90 فدانا، وسوق منطقة الـ 120 فدانا، وسوق منطقة الـ ( 52 فدانا )، والسوق الرئيسية بالإسكان الاجتماعي 3 محور الأراضي.
وأشار إلى أن مدينة 15 مايو تشهد أزهي عصورها، وذلك في إطار توفير الخدمات المختلفة والمتنوعة للمواطنين وبخاصة مناطق الإسكان الاجتماعي الجديدة.
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