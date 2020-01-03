شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب عالمياً 1% وسط إقبال على الملاذات الآمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزت أسعار الذهب 1% إلى أعلى مستوياتها فى أربعة أشهر اليوم الجمعة مع اشتعال التوترات فى الشرق الأوسط بعد مقتل قائد عسكرى إيرانى كبير فى ضربة جوية أمريكية، مما أوقد شرارة إقبال على الملاذات الآمنة.

ولقى قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيراني، وأبو مهدى المهندس، القيادى فى قوات الحشد الشعبى العراقية، حتفهما فى ضربة جوية على موكبهما بمطار بغداد.

وقال بنجامين لو، المحلل فى فيليب فيوتشرز، "الأخبار الآتية من الشرق الأوسط إلى جانب بعض الشراء المدفوع بالعوامل الفنية وتراجع الدولار يدعم أسعار الذهب اليوم."

وسجل السعر الفورى للذهب ذروته منذ الخامس من سبتمبر عند 1543.66 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان مرتفعا 0.8% إلى 1540.80 دولار للأوقية بحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة نحو 1% إلى 1543.30 دولار للأوقية.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع الذهب نحو 2% فى المعاملات الفورية، متجها صوب مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

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يعتبر الذهب استثمارا آمنا فى أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وتدعم المعدن أكثر بانخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته فى 9 أسابيع أمام الين الذى يعتبر ملاذا آمنا وذلك بفعل توترات الشرق الأوسط أيضا.

وفى المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة أعلى مستوياتها فيما يربو على شهرين عند 18.25 دولار، وزادت فى أحدث سعر لها 0.8% إلى 18.17 دولار للأوقية، فى حين صعد البلاتين 0.4% مسجلا 982.66 دولار، ومتجها صوب مكاسب أسبوعية بنحو 4%.

وتقدم البلاديوم 0.3% إلى 1964.87 دولار، ليصبح بصدد صعود أسبوعى يتجاوز 3%.