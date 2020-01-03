شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى ينشر فيديو لرقص العراقيين فرحا بمقتل قاسم سليمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، أن العراقيين رقصوا فى الشوارع عقب إعلان مقتل قائد لواء فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى، ونشر بومبيو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى على تويتر يرصد احتفالات العراقيين فى شوارع العاصمة وصحبه بتعليق، "العراقيون رقصوا فى الشوارع من أجل الحرية، ومرددين هتافات "لا سليمانى بعد اليوم".

وانتشر مقطع فيديو عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الجمعة، يظهر فرحة الشباب فى العراق بخبر مقتل قائد فيلق القدس، فى قصف صاروخى أمربكى على سيارة كانت تقله خارج مطار بغداد، وأظهر المقطع شباباً يركضون فرحاً، حاملين علم العراق يهتفون ويصفقون ويرقصون.

وقال مصور الفيديو الذى يسمع صوته مع المقطع، إن هذه الاحتفالات عمَّت المكان عند الساعة الرابعة والنصف من فجر الجمعة، وذلك بعد الإعلان عن مقتل سليمانى، مضيفا أن تلك الجموع خرجت تحتفل ثأراً لدم مَنْ قُتِلَ على يد ميليشيات إيران فى الاحتجاجات الأخيرة.

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وكان الحرس الثورى الإيرانى، أعلن فى بيان، اليوم، مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، وكذلك القيادى بالحشد الشعبى العراقى أبو مهدى المهندس، بينما أعلن التليفزيون العراقى الرسمى، مقتل قاسم سليمانى قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق.



بومبيو

من جانب آخر، قال الحشد الشعبى العراقى فى ساعة مبكرة اليوم الجمعة، إن خمسة من أعضائه واثنين من "الضيوف" قتلوا فى ضربة جوية استهدفت عرباتهم داخل مطار بغداد الدولى.

جاء ذلك بعد أن أعلنت خلية الإعلام الأمنى التى يديرها الجيش العراقى عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد، وقالت مصادر بالحشد الشعبى إن ممثلين عن الحشد كانوا يستقبلون "ضيوفا مهمين" فى مطار بغداد حيث استقل الجميع مركبتين استهدفهما صاروخان، وذكر مصدران بالحشد أن الضيفين قتلا فى الهجوم لكنهما أحجما عن تحديد هويتهما.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، ببعض التفاصيل حول العملية، فقالت إن الغارة التى استهدفت سليمانى وقعت قرب منطقة الشحن فى مطار بغداد، وإن استهدافه جرى بعد لحظات من خروجه من الطائرة التى أقلته من لبنان.