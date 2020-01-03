شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى من صباح اليوم، الجمعة، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية وإزالة أى معوقات مرورية .

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة، بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وكانت محافظة الجيزة أعلنت عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع بدء أعمال نقل المرافق (غاز طبيعى) والمتعارضة مع مسار المشروع، ما يضطرها لإجراء غلق جزئى لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية فى الاتجاهين لمدة 3 أيام تبدأ اليوم الجمعة وتنتهى يوم الأحد الموافق 5/1/2020 على أن يكون العمل فى الفترة من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الـ5 صباحاً خلال مدة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية .

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كما أوضحت الإدارة العامة للمرور أن الحفر سيتم أعلى الرصيف بشارع الأهرام بالاتجاهين أمام سفارة النيجر وأمام مستشفى الهرم .

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسئولى الإدارة العامة للمرور وشركة الغاز الطبيعى بسرعة الانتهاء من الأعمال دون تأخير وإعادة الشىء لأصله على أن يتم نشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لإرشاد المواطنين بمناطق الأعمال .

وأهابت محافظة الجيزة المواطنين الالتزام بإرشادات اللجان المرورية لتفادى الزحام لـ13 شارعًا منعًا للزحام المرورى، ويتم الانتهاء حاليًا من المرافق المتعارضة لإنشاء محطات المترو النفقية.

وتجرى عمليات توسعة وتطوير لعدد من الشوارع الجانبية والرئيسية والرابطة بين منطقتى الهرم وفيصل لإنشاء محطات مترو الخط الرابع لمترو الأنفاق الـ13 محطة، مع إجراء تحويلات مرورية بشارع الهرم خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من أعمال الإصلاحات والتوسعة للشوارع.

وتكون أعمال من محطة حى الأشجار مرورًا بالطريق الدائرى ونزولا إلى ميدان الرماية وشارع الهرم حتى نهايته ليصل إلى محطة الجيزة للربط مع الخط الثانى، ثم يمر عبر النيل، ليصل مدينة الفسطاط ويتم الربط مع الخط الأول عند محطة الملك الصالح، والمرحلة الأولى تضم 17 محطة، منها 11 محطة بشارع الهرم.