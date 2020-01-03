شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعو أمريكا لضبط النفس بعد قتل القيادى الإيرانى سليمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة ردا على سؤال عن اغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيرانى قاسم سليمانى إن بكين تعارض دوما استخدام القوة فى العلاقات الدولية.

وقال قنغ شوانغ، وهو متحدث باسم الوزارة خلال إفادة صحفية اعتيادية فى بكين إن الصين تدعو كل الأطراف المعنية، ولا سيما الولايات المتحدة، لالتزام الهدوء وممارسة ضبط النفس لتفادى مزيد من التوتر، مضيفا أنه لا بد من الحفاظ على السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط.

استدعت إيران القائم القائم بأعمال السفارة السويسرية التي تمثل المصالح الأمريكية للاحتجاج على اغتيال سليمانى، حسبما جاء فى خبر عاجل بوكالة رويترز.

وقالت وكالة فارس الإيرانية إن أعلى هيئة أمنية فى إيران ستجتمع لبحث "الهجوم" الذى أودى بحياة قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، وذلك بعد استهدافه فى مطار بغداد الدولى، لدى وصوله إلى العراق بصحبة عدد من قيادات ميليشيات الحشد الشعبى.

Advertisements

وكان قد أعلن التليفزيون العراقي منذ قليل، الرسمى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق.