شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى بيلوسى: مقتل قاسم سليماني ينذر بتصعيد خطير فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نانسي بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، أن عملية قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق صباح اليوم الجمعة، ينذر بتصعيد خطير وسيكون له أثار خطيرة تنذر بالتصعيد في المنطقة مطالبة الإدارة الأمريكية بإبلاغ الكونجرس عن الوضع القائم حاليا فى العراق، وجاء تصريحها وفق وسائل اعلام عالمية.

ودعا المرشد الإيرانى على خامنئى، اليوم الجمعة، إلى حداد لمدة 3 أيام بعد مقتل قاسم سليمانى، فى هجوم استهدفه بالقرب من مطار بغداد الدولى، مؤكدا أن انتقاما عنيفا ينتظر المجرمين الذين قتلوا قائد فيلق القدس، وأضاف مقتل سليمانى سيضاعف الدافع للمقاومة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مستطردا أن "غياب سليمانى يشعرنا بالمرارة لكن الكفاح سيتواصل لحين تحقيق النصر وجعل حياة المجرمين أشد مرارة"

كان الحرس الثورى الإيرانى، قد أعلن فى بيان، اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، وكذلك القيادى بالحشد الشعبى العراقى أبو مهدى المهندس.

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وكان قد أعلن التليفزيون العراقي الرسمى، منذ قليل، مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق.

من جانب أخر، قال الحشد الشعبى العراقى فى ساعة مبكرة اليوم الجمعة إن خمسة من أعضائه واثنين من "الضيوف" قتلوا فى ضربة جوية استهدفت عرباتهم داخل مطار بغداد الدولى.

جاء ذلك بعد أن أعلنت خلية الإعلام الأمنى التى يديرها الجيش العراقى عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد، وقالت مصادر بالحشد الشعبى إن ممثلين عن الحشد كانوا يستقبلون "ضيوفا مهمين" فى مطار بغداد حيث استقل الجميع مركبتين استهدفهما صاروخان، وذكر مصدران بالحشد أن الضيفين قتلا فى الهجوم لكنهما أحجما عن تحديد هويتهما.