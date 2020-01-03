شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية فى بغداد تطلب من رعاياها مغادرة العراق فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت السفارة الأمريكية فى بغداد من رعاياها اليوم الجمعة مغادرة العراق على الفور، وذلك بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربة جوية أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليمانى، وأفادت فضائية سكاى نيوز أن الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر أمر بعودة نشاط ميليشيات "جيش المهدي" بعد الضربة الأمريكية.

وفي سياق متصل أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، أن العراقيين رقصوا فى الشوارع عقب إعلان مقتل قائد لواء فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى، ونشر بومبيو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى على تويتر يرصد احتفالات العراقيين فى شوارع العاصمة وصحبه بتعليق، "العراقيون رقصوا فى الشوارع من أجل الحرية، ومرددين هتافات "لا سليمانى بعد اليوم".