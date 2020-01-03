شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تكشف حقيقة الإعلان عن وظائف جديدة فى مصلحة الشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة العدل ما تردد من أنباء تُفيد الإعلان عن وظائف جديدة بمكاتب ومأموريات بمصلحة الشهر العقارى، مُؤكدةً أنها لم تعلن عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة بأى من قطاعاتها، مُوضحةً أن الإعلان عن أى وظائف جديدة يتم رسميًا عبر الطرق المقررة قانونًا لإعلان شغل الوظائف الحكومية، مٌناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.

Advertisements

وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى إطار سعى الوزارة لحل مشكلات الشهر العقارى والتوثيق وعلى رأسها التكدس والازدحام أمام فروع التوثيق، وكذلك لسد العجز فى عدد الموثقين بمصلحة الشهر العقارى، فإنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية لنقل عدد 1102 موظفا حكوميا من جهات عملهم الأصلية للعمل بمكاتب مصلحة الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019، هذا إلى جانب مد فترة العمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، اختيارياً وبمقابل يقدر بخمسة وسبعين جنيهاً يومياً للأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافى، وستين جنيهاً يومياً للموظفين الكتابيين والفنيين، وواحد وخمسين جنيهاً يومياً لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين.

وفى النهاية أهابت الوزارة بكل وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى عدم الانسياق وراء أى شائعات مغرضة يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعى، مع ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسئولة بالوزارة, وفي حال وجود أى استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمى للوزارة www.jp.gov.eg.‏