شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى خصخصة هيئة السكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اتجاه الدولة لخصخصة هيئة السكك الحديدية، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة مطلقاً لخصخصة هيئة السكك الحديدية، مُوضحةً أن هيئة السكك الحديدية ستظل مملوكة بالكامل للدولة، وأن دور القطاع الخاص يتلخص فى دخوله شريكاً فى عملية تطوير هذا المرفق الحيوى وإمكانية دخوله شريكاً فى إدارة بعض خطوط نقل البضائع الجديدة، وكذلك الاشتراك فى استثمار بعض أصول هيئة السكك الحديدية من أراضٍ ومنشآت لتوفير عائد مادى للهيئة، دون نقل ملكيتها أو تبعيتها للقطاع الخاص.

وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية عند نشر أى أخبار أو معلومات تخص مرفق السكك الحديدية، هذا المرفق الحيوى المهم الذى ينقل ملايين الركاب سنوياً.