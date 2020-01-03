شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة الملاحة فى مطار بالعاصمة الليبية بسبب سقوط صواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بمطار معيتيقة بالعاصمة الليبية إن حركة الملاحة الجوية توقفت اليوم الجمعة فى المطار الوحيد العامل بطرابلس حتى إشعار آخر بسبب سقوط صواريخ بالقرب منه.

وتكرر إغلاق وفتح المطار فى السنوات الأخيرة بسبب خطر القصف والضربات الجوية.

وكان فتحى المريمى المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى قال إن تركيا لديها أطماع فى ليبيا ورئيس حكومة الوفاق غير الدستورية فائز السراج قدم لها ليبيا من خلال ابرام اتفاقات تسمح لأنقرة بغزو الدولة الليبية.

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أكد المريمى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الجيش الوطنى الليبى جاهز للتصدى لأى تدخل تركى فى الأراضى الليبية، مضيفا "شعبنا سيحمل السلاح لمواجهة الغزو التركى ومساندة الجيش الوطنى".

ويرى مراقبون أن التدخل العسكرى التركى سيؤثر على الوضع الداخلى فى ليبيا وخاصة المسار السياسى مع قرب احتضان ألمانيا لمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، وسيؤدى التدخل التركى إلى خلط الأوراق وتبديد كافة الفرص المتاحة لحل الأزمة الليبية سياسيا.

وكانت جمهورية مصر العربية أدانت بأشد العبارات، امس، خطوة تمرير البرلمان التركى المذكرة المقدمة من الرئيس التركى بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة فى إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمنى والعسكرى.