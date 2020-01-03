شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين ترد على شائعة إلغاء الدعم بشكل تدريجى خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التموين ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التموينى المقدم للمواطنين بشكل تدريجى خلال عام 2020، مؤكدةً أنه لم ولن يتم رفع الدعم التموينى عن الأسر المستحقة، مُوضحةً انتظام صرف كل المقررات التموينية لمستحقى الدعم السلعى بجميع محافظات الجمهورية دون أى تخفيض، وذلك فى إطار حرص الدولة على تقديم الدعم للفئات المستحقة والأكثر احتياجاً باعتباره دوراً أصيلاً من أدوارها لا يمكن التخلى عنه.

Advertisements

وأشارت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء إلى أنه فى ظل استمرار سياسة الدولة فى تخفيف الأعباء على المواطنين يتم العمل على توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلاً عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين، وحال وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها فى أى محافظة من محافظات الجمهورية، يمكن الإبلاغ عنها من خلال الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528.