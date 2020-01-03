شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رصف شارع المستشفى وحملات لرفع مستوى النظافة فى مركز أوسيم بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أجهزة محافظة الجيزة ، أعمال رصف شارع مستشفى أوسيم المركزى بمدينة أوسيم التابعة للمحافظة ، وذلك من أعمال الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة أوسيم ، تحت إشراف المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق ، وبمتابعة اللواء أيمن السعيد ، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

وفى السياق نفذت أجهزة مركز ومدينة أوسيم أعمال رفع تجمعات القمامة من " طريق برطس العمومي - منطقة سلم مسجد السلام بالقيراطيين - منطقة سلم أبو المجد بسقيل - تجمعات منطقة المعصرة طريق كورنيش النيل، وسور المعصرة، وسور الكهرباء - تجمعات منطقة الهداية طريق كورنيش النيل - تجمعات مجمع الخدمات بسقيل - تجمعات منطقة عزبة الأبعدية - تجمعات مواقف سقيل وبجوار مدرسة الأبطال للتعليم الأساسي - تجريد الجزيرة الوسطى كورنيش النيل " وذلك بوحدة برطس .

كما تم رفع تجمعات القمامة والمخلفات من "منطقة شارع المزرعة - منطقة الصرف الصحي - منطقة السرايا - منطقة القنطرة البيضاء - مزلقان لعبة بشتيل - منطقة شارع الستة متر - منطقة مصطفي ركابي - النفق المردوم - مجمع مدارس بشتيل - البوسطة القديمة - شارع المسابك، وذلك بقطاع بشتيل ، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة .

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كما نفذت أجهزة مدينة أوسيم أعمال الإحلال والتجديد للخدمات وتم تكسير ورفع الأرصفة المتهالكة بالجزيرة الوسطى بطريق كورنيش النيل لعمل التجديدات اللازمة، وجارى العمل المستمر للارتقاء بمستوى الخدمات بوحدة برطس .

وتابع الدكتور رضا علي احمد قويطة رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية ، أعمال رفع كفاءة ومستوى النظافة والتجميل بالمركز ، حيث تم رفع المخلفات والقمامة من جميع صناديق القمامة الخاصة بالسيارة المكبس الكبير بواسطة عمال النظافة والتجميل بالباويطي ، وذلك لرفع كفاءة ومستوى النظافة والتجميل بالباويطي .

كما تابع شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل واللواء هانى العناني رئيس حى العجوزة أعمال نظافة وتجريد ورفع أتربة بشارع ترعة الزمر بجوار كوبري أرض اللواء.