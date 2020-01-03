رسمياً.. الحكومة ترد على أنباء دمج شعبتي "العلوم والرياضيات" للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن دمج شعبتي العلوم والرياضيات في شعبة واحدة للثانوية العامة بالعام الدراسي القادم 2020-2021.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لدمج شعبتي العلوم والرياضيات في شعبة واحدة للثانوية العامة، وأنها لم ترسل أي قوانين تخص إلغاء التشعيب في الثانوية العامة سواء للبرلمان أو مجلس الوزراء.

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وفي سياق متصل، أشارت وزارة التعليم إلى أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2020، فى يونيو المقبل وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري التي اعتمدها المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، وسيتمكن الطالب من الإجابة في نفس كراسة الأسئلة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).

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