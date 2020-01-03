أخبار مصر | لركاب وجه قبلي وبحري.. اعرف موعد وصول قطارك

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أعلنت هيئة السكة الحديد، معدل التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم الجمعة، نظرا لأعمال التطوير الشامل على بعض الخطوط، والتي من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، لجمهور الركاب.

وفيما يلي معدل التأخيرات:



أولًا: خط القاهرة الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة ثانيًا: خط القاهرة السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:- - القاهرة أسيوط مدة ٤٠ دقيقة Advertisements - أسيوط أسوان مدة ٤٠ دقيقة ثالثًا: خط بنها بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط