مصر | استدعاء والد الشاب المنتحر أعلى شجرة بكورنيش حدائق حلوان

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استدعت نيابة المعصرة، والد الشاب المنتحر بشنق نفسه أعلى شجرة، بكورنيش حدائق حلوان، التابع لقسم شرطة المعصرة، للاستماع إلى أقواله.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث المعصرة، بلاغًا من الأهالي بمنطقة كورنيش النيل، حدائق حلوان، مفاده العثور على جثة شاب معلق في شجرة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لشاب يدعى "ف. م"، 28 سنة، ومقيم بدائرة القسم.



التحريات التي أجراها النقيب كريم عبد العاطي، معاون المباحث، أوضحت دخول الشاب في أزمة نفسية، بسبب خلافات مع والده، دفعته للتخلص من حياته، وشنق نفسه أعلى شجرة، بطريق كورنيش النيل، بالقرب من منزله.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.