مصر | حبس تاجر مخدرات لترويجه الحشيش بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس تاجر مخدرات لترويجه الحشيش بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المعصرة الجزئية، بحبس عاطل في أثناء ترويجه كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة حياز سلاح ناري من دون ترخيص وتهمة الإتجار في المواد المخدرة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن ورود معلومات للرائد إبراهيم عبد المنعم، معاون مباحث القسم، بقيام "م. ن"، عاطل، بترويج المواد المخدرة "حشيش" على العملاء، متخذا من مسكنه مسرحا لتجارة المواد السامة.

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وكلف اللواء عبد القتاح القصاص، رئيس قطاع الجنوب، ضباط مباحث القسم، بسرعة إلقاء القبض عليه.

وقامت قوة من القسم بقيادة المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم المعصرة، والقوة المرافقة، وتم ضبط المتهم وبحوزته كمية من الحشيش، قبل ترويجها على العملاء، وسلاح ناري وملبغ مالي، وتحرر محضر بالوقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.