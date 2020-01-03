مصر | تحويلات مرورية بشارع النزهة

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تجري الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية، لمدة يوم، بسبب تنفيذ أعمال خط مياه بشارع النزهة، الأمر الذي يتطلب غلق حركة المرور بالشارع، بالوصلة المحصورة من ميدان تريومف إلى ميدان الطيران، من الساعة 2 صباح اليوم الجمعة، وحتى الساعة 7 مساء اليوم نفسه.

القادم من ميدان تريومف ويرغب في الوصول إلى ميدان الطيران، ينبغي له سلوك شارع عثمان بن عفان حتى ميدان الإسماعيلية والدوران والعودة يمينًا شارع أبو بكر الصديق إلى ميدان الطيران.