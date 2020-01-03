شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن نبيل علي العالم المصري الذي احتفل «جوجل» بذكرى ميلاده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل محرك البحث «جوجل»، الجمعة، بذكرى ميلاد العالم المصري الراحل، نبيل علي الذي ولد في 3 يناير عام 1938 بالقاهرة. ورحل عن عالمنا قبل 4 أعوام.

ووضعت واجهة الصفحة العربية صورة مرسومة لـ«علي» وأرفقت بتصميم جهاز حاسوب. وقال «جوغل» في بيان له، إنه يحتفل بالذكرى الـ82 لميلاد الرائد المصري في مجال حوسبة اللغة العربية، الدكتور نبيل علي. وتابع أن «ابتكارات العالم الراحل في مجال اللغويات الحاسوبية ساهمت في دخول العالم العربي عصر المعلومات، خاصة من خلال البرامج التي مكنت الحواسيب من فهم اللغة العربية بصورة رقمية».

Advertisements

و«علي» حاصل على درجة الدكتوراه في هندسة الطيران عام 1971، وعمل في القوات الجوية المصرية لمدة 12 عاما، قبل أن يتفرغ لاحقا للعمل في مجال الحاسوب.

ومن المشروعات البارزة التي عمل عليها العالم الراحل، برنامج «صخر» للبرمجيات واللغة العربية في ثمانينيات القرن الماضي. ومن مساهماته في مجال رقمنة اللغة العربية، ابتكار أول برنامج خاص بالقرآن الكريم، وتطوير قاعدة بيانات معجمية للغة العربية.

وخلال حياته المهنية، نشر نبيل علي عددا من الكتب والأوراق العلمية والتقارير التقنية التي تدعم مجال عمله في حوسبة اللغات. ونال جائزة الملك فيصل السعودية عام 2012، وجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2007 جائزة أفضل كتاب في تحديات عصر المعلومات في 2003، وأفضل كتاب في فئة الدراسات المستقبلية عام 1994. ورحل نبيل علي عن عالمنا في 27 يناير عام 2016 عن عمر ناهز 78 عاما بعد رحلة حافلة بالعطاء.