شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.9 درجة يهز شرق اليابان.. ومكافحة الكوارث تصدر تحذيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب زلزال بلغت شدته الأولية 5.9 درجة على مقياس ريختر، شرق اليابان اليوم الجمعة، دون وقوع أية إصابات أو أضرار.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية فى اليابان - وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - بأن الزلزال وقع فى المحيط الهادئ قبالة مقاطعة تشيبا، بدون أن تصدر تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية تسونامى.

وسجل الزلزال 4 درجات على مقياس شدة الزلازل اليابانى الذى يتألف من 7 درجات فى الجزء الجنوبى من ايباراكى والجزء الشمالى الشرقى من تشيبا، وشعر السكان بالهزة عبر منطقة واسعة من وسط اليابان إلى شمال شرق اليابان، بما فى ذلك العاصمة طوكيو.

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ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أية إصابات أو أضرار فى الممتلكات جراء الزلزال.

وفى وقت متزامن تقريبًا مع الزلزال، أصدرت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث فى اليابان تحذيراً من الزلزال الطارئ، قائلة إن الزلزال الذى بلغت شدته ما يصل إلى أقل من 5 درجات قد يضرب شرق اليابان وحذرت سكان المنطقة للاستعداد لهزة قوية.