شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: طقس بارد اليوم.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا ويصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية تمتد حتى الوجه البحرى والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمىالقاهرة 09 14شبين الكوم 08 14طنطا 08 14دمنهور 08 15الإسكندرية 10 14بلطيم 10 15مطروح 08 12السلوم 07 12سيوة 07 12بورسعيد 11 15دمياط 11 15الزقازيق 09 15الإسماعيلية 08 15السويس 10 15العريش 07 15رفح 07 15رأس سدر 09 16نخل 02 16نويبع 13 19طابا 06 17كاترين 00 11الطور 09 19شرم الشيخ 14 19الغردقة 12 20مرسى علم 12 20الفيوم 06 14بنى سويف 60 14المنيا 05 14أسيوط 05 14سوهاج 06 15قنا 06 18الأقصر 07 18أسوان 08 18أبوسمبل 08 19الوادي الجديد 05 19شلاتين 11 21أبو رماد 11 22حلايب 15 20رأس حدربة 14 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 31

المدينة 13 27

الرياض 14 23

المنامة 19 23

أبوظبى 17 25

الدوحة 19 23

الكويت 11 20

دمشق 03 12

بيروت 12 17

عمان 04 12

القدس 05 09

غزة 10 16

بغداد 07 20

مسقط 21 27

صنعاء 08 25

الخرطوم 14 29

طرابلس 08 15

تونس 07 17

الجزائر 07 16

الرباط 07 18

نواكشوط 15 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -04 05

إسطنبول 02 08

إسلام أباد 04 13

نيودلهى 08 18

جاكرتا 25 31

بكين -05 06

كوالالمبور 23 33

طوكيو 02 11

أثينا 03 11

روما 04 13

باريس 03 10

مدريد 00 09

برلين 03 08

لندن 04 10

مونتريال -02 04

موسكو -02 02

نيويورك 06 10

واشنطن 08 14