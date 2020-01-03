شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تستنكر الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت وزارة الخارجية إنها تابعت وبقلق بالغ الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد على يد بعض المتظاهرين، ومن ثم فإنها تستنكر هذا الهجوم باعتباره انتهاكاً للمواثيق الدولية، وتؤكد في هذا السياق على أهمية الحفاظ على حرمة المقرات الدبلوماسية وفق ما تقضى به تلك المواثيق.
وناشدت وزارة الخارجية في بيان، كل الأطراف النأي بالعراق عن كافة التجاذبات الدولية والإقليمية التي تؤثر سلباً على أمنه واستقراره.
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