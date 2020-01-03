تعرف على عوامل الإصابة بالأورام السرطانية × 4 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت منظمة الصحة العالمية مجموعة من العوامل التى تتسبب فى الإصابة بالسرطان ليتم تجنبها من جانب المواطنين منعا للإصابة بالمرض ما يهدد صحتهم وحياتهم بشكل عام للخطر، حيث ينشأ السرطان عن تحوّل الخلايا العادية إلى أخرى ورمية فى عملية متعدّدة المراحل تتطور عموماً من آفة محتملة التسرطن إلى أورام خبيثة وهذه التغيّرات ناجمة عن التفاعل بين عوامل الفرد الجينية وثلاث فئات من العوامل الخارجية، ”الخليج 365” يستعرض تحليل معلوماتى حول العومل الخارجية التى تتسبب فى الإصابة بالسرطان..

1- العوامل المادية المسرطنة، مثل الأشعة فوق البنفسجية والأشعة المؤيّنة. 2- العوامل الكيميائية المسرطنة، مثل مادة الأسبستوس ومكوّنات دخان التبغ والأفلاتوكسين (أحد الملوّثات الغذائية) والزرنيخ (أحد ملوّثات مياه الشرب). 3- العوامل البيولوجية المسرطنة، مثل أنواع العدوى الناجمة عن بعض الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات. 4- تقدم السن يرتفع معة معدل الإصابة بالسرطان بشكل كبير. Advertisements كانت دراسة أمريكية حديثة كشفت أن ممارسة الرياضة الخفيفة ولتكن رياضة المشي تقلل من مخاطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان، وقامت الدراسة التي نشرت في دورية "كلينيكال اوكولوجى" بتحليل البيانات من أكثر من 750 ألف شخص بالغ في الولايات المتحدة وأوروبا واستراليا، ووجدت أن المعدلات الموصوفة من الرياضة والنشاط البدنى ساهمت في تقليل الإصابة بسبعة أنواع من السرطان من بين 15 نوعا أخضعها الباحثون للدراسة. وأوضحت الدراسة أن من بين أنواع السرطان التى تضاءل فرص الإصابة بها هى سرطان القولون والصدر والكلى والكبد والنخاع الشوكى وبطانة الرحم وغيرها. وتوصلت عدة دراسات سابقة إلى نتائج مماثلة حول النشاط البدنى والسرطان، ولكن في التحليل الأخير قام الباحثون بدراسات أعمق في العلاقة بين مستوى النشاط البدنى وكيفية تقليل خطرالإصابة بالسرطان.

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