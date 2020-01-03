"صفر" في هذه المنطقة.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الجمعة طقس ﺑﺎرد ﻧﻬﺎرًا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼً، يصل حد اﻟﺼﻘيع على اﻟﻤﺰروﻋﺎت في وسط ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ.

وتتكاثر اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة واﻟﺮﻋﺪﻳﺔ على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، كما ﺗﻨﺸﻂ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺠﻨﻮﺑﻴة اﻟﻐﺮﺑية على أﻏﻠﺐ الأﻧﺤﺎء ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ، وﺗﺆدي إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔﻋﻠى اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ "الأﺣﻤﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ".

وبالنسبة لحالة الموج فى البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وتحذر الهيئة، من استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار.

وأهابت بكافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، موضحة أنه يمكن الاتصال بالهيئة على مدار 24 ساعة عبر التليفونات الآتية: 24646721- 24646719.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهوية:

القاهرة 14 09

شبين الكوم 14 08

طنطا 14 08

دمنهور 15 08

الإسكندرية 14 10

بلطيم 15 10

مطروح 12 08

السلوم 12 07

سيوة 12 07

بورسعيد 15 11

دمياط 15 11

الزقازيق 15 09

الإسماعيلية 15 08

السويس 15 10

العريش 15 07

رفح 15 07

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رأس سدر 16 09

نخل 16 02

نويبع العظمى 19 13

طابا 17 06

كاترين 11 00

الطور 19 09

شرم الشيخ 19 14

الغردقة 20 12

مرسى علم 20 12

الفيوم 14 06

بني سويف 14 06

المنيا 14 05

أسيوط 14 05

سوهاج 15 06

قنا 18 06

الاقصر 18 07

أسوان 18 08

أبو سمبل 19 08

الوادي الجديد 19 05

شلاتين 21 11

أبو رماد 22 11

حلايب 20 15

راس حدربة 21 14​