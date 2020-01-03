استراتيجية قطاع البترول × 9 نقاط.. أبرزها تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت المذكرة الحكومية المقدمة من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، أهم النقاط الرئيسية الجارى العمل عليها لتفعيل استراتيجية قطاع البترول.

ويأتى فى مقدمة النقاط الرئيسية التى وضعتها الوزارة لتفعيل الاستراتيجية، استغلال البنية الأساسية والتسهيلات المتاحة سواء للزيت الخام أو الغاز الطبيعى أو المنتجات البترولية كنواة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة مع استكمال تطوير التسهيلات المطلوبة وإضافة سعات تخزينية بما يتناسب مع حجم النشاط.

وفى هذا الصدد، نرصد فى ضوء المذكرة المقدمة، أبرز النقاط لتفعيل استراتيجية القطاع على النحو الآتى:

1- جذب المزيد من الاستثمارات لتنشيط عمليات البحث والاستكشاف بجميع مناطق الجمهورية لإضافة احتياطيات بترولية جديدة.