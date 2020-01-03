أخبار مصر

مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيرانى فى قصف استهدف موكبه بالعراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيرانى فى قصف استهدف موكبه بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التليفزيون العراقي الرسمى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق.

من جانب أخر، قال الحشد الشعبى العراقى فى ساعة مبكرة اليوم الجمعة إن خمسة من أعضائه واثنين من "الضيوف" قتلوا فى ضربة جوية استهدفت عرباتهم داخل مطار بغداد الدولى.

جاء ذلك بعد أن أعلنت خلية الإعلام الأمنى التى يديرها الجيش العراقى عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد، وقالت مصادر بالحشد الشعبى إن ممثلين عن الحشد كانوا يستقبلون "ضيوفا مهمين" فى مطار بغداد حيث استقل الجميع مركبتين استهدفهما صاروخان، وذكر مصدران بالحشد أن الضيفين قتلا فى الهجوم لكنهما أحجما عن تحديد هويتهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيرانى فى قصف استهدف موكبه بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا