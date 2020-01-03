مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيرانى فى قصف استهدف موكبه بالعراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التليفزيون العراقي الرسمى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق.
من جانب أخر، قال الحشد الشعبى العراقى فى ساعة مبكرة اليوم الجمعة إن خمسة من أعضائه واثنين من "الضيوف" قتلوا فى ضربة جوية استهدفت عرباتهم داخل مطار بغداد الدولى.
جاء ذلك بعد أن أعلنت خلية الإعلام الأمنى التى يديرها الجيش العراقى عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد، وقالت مصادر بالحشد الشعبى إن ممثلين عن الحشد كانوا يستقبلون "ضيوفا مهمين" فى مطار بغداد حيث استقل الجميع مركبتين استهدفهما صاروخان، وذكر مصدران بالحشد أن الضيفين قتلا فى الهجوم لكنهما أحجما عن تحديد هويتهما.
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