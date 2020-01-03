شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اعتبارات تحدد اتجاه واشنطن لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن حظر نشاط الإخوان فى الولايات المتحدة الأمريكية أصبح معقدًا للغاية فى ظل إقدام الجماعة على الاعتماد على سياسيين أمريكيين للتسويق لهم، مشيرًا إلى أن الأمور تزداد تعقيدًا بشأن هذا الملف لأن هناك من يسوق لها سياسيًا ويحاول إعادة بعثها وإنتاجها فى مشهد أحداث الشرق الأوسط من جديد وخاصة فى الشمال الأفريقى كما فى تونس وليبيا.

وقال الباحث الإسلامى، إن الوقت الراهن يشهد تقاطع المصالح وتداخلها بين القوى الدولية والإقليمية حول الاستعانة بالإخوان، وهو الأمر الأكثر وضوحًا من تجاذبات العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا بقيادة الإخوانى الحالم بالخلافة رجب أردوغان.

وأضاف هشام النجار، أن ملف حظر نشاط الإخوان فى الولايات المتحدة الأمريكية يخضع لاعتبارات كثيرة منها الوضع الإقليمى فى الشرق الأوسط وإمكانية نجاح أردوغان من عدمه فى إنقاذ جماعته، والوضع السياسى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الداخل فى مقابل محاولات خصومه السياسيين لعزله أو على الأقل إضعافه، متابعا: "كلما كان موقف ترامب قويا كان قادرًا على إنفاذ وعوده وتحقيق خططه بحظر نشاط الإخوان، ولعل تصنيف الإخوان جماعة ارهابية أحد الملفات الرئيسية التى يتبناها الجمهوريون ويعارضها الديمقراطيون.

وفى وقت سابق قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن هناك تيارًا داخل الولايات المتحدة الأمريكية يسعى بشتى الطرق لتأجيل فتح ملف نشاط جماعة الإخوان فى واشنطن واعتبارها إرهابية، مشيرة إلى أن هذا التيار قد يؤجل مساعى الرئيس الأمربكى دونالد ترامب اعتبار الإخوان تنظيم إرهابى خلال عام 2020، لافتة فى ذات التوقيت إلى أن توغل الإخوان فى واشنطن وتواجدهم المستمر فى أكبر الصحف الأمريكية هو أمر متعلق بالسياسة الداخلية فى أمريكا أكثر ما هو متعلق بالعلاقة بين أمريكا ودول الشرق الأوسط.