تعرف على مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان × 11 نقطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة وتطلق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التيار بخط الربط الكهربائى بين مصر والسودان بقدرة 50 ميجا وات، تمهيداً لتشغيل الخط بالكامل بقدرة 300 ميجا وات بأعلى مستوى للخدمة وانتظام الجهود، وذلك بعد أن انتهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من إنشاء الخط فى زمن قياسى لا يتعدى 6 أشهر.. يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريدون معرفته عن خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان: 1- تبلغ قدرة مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان 300 ميجا وات. 2- يدرس الجانبان المصرى والسودانى التوسع فى هذا المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميجا وات فى المرحلة الثانية من المشروع. 3- يضم خط الربط 300 برج على الأراضى المصرية. 4- تبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة لمشروع الربط الكهربائى مع السودان حوالى 56 مليون دولار التى تخص الجانب المصرى. Advertisements 5- من المقرر أن يتم تشغيل خط الربط مع السودان خلال الأيام القليلة المقبلة. 6- سيتم إطلاق التشغيل للمرحلة الأولى من المشروع بقدرة 50 ميجا وات. 7- يسمح خط الربط مع السودان لمصر بالربط مع باقى الدول بأفريقيا وتقديم لهم ما يحتاجونه من الكهرباء. 8- أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن الخدمة التى ستصل للسودان ستكون على أرقى مستوى وبأفضل جودة وفقاً للمعاير الدولية لأنها تمثل سمعة مصر. 9- تسعى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتركيب ما يسمى بمعوض القدرة بخطوط النقل لتحسين الجهد ونقل خدمة مميزة للسودان. 10- إنشاء خط الربط الهوائى المزدوج الدائرة توشكى (2)/ وادى حلفا جهد 220 ك.ف، تعمل بنظام العزل بالهواء أو AIS. 11- بلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالى 32 مليونًا و550 ألف جنيه.

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