شكرا لقرائتكم خبر عن قمر التربيع الأول يزين قبة السماء الليلة فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد قمر التربيع الأول لشهر جمادى الأولى 1441 مساء بسماء مصر والوطن العربى وحتى فجر اليوم الجمعة، بعد أن أشرق القمر عند الظهر أمس وشوهد عصرا باتجاه الأفق الشرقى الجنوبى الشرقى ويصل أعلى نقطة فى السماء مائل باتجاه الأفق الجنوبى مع غروب الشمس، وسيظل مشاهدا إلى أن يغرب عند منتصف الليل.

وتعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالى لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائى العينية أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذى يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطى منظرا ثلاثى الأبعاد.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر يصل لحظة التربيع الأول صبيحة اليوم الجمعة 3 يناير 2020 عند الساعة ( 4:45 صباحا بتوقيت غرينتش) وبذلك يكون قطع ربع المسافة فى مداره حول الأرض.

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وخلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس فى قبة السماء كل ليلة، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.

وقبل نهاية عام 2019، كان هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على مواعد مع مشهد بديع بقبة السماء، حيث رصد بسماء مصر والوطن العربى، هلال قمر جمادى الأولى وكوكب الزهرة يزينان الأفق الغربى لقبة السماء فى ظاهرة مشاهد بسهولة بالعين المجردة وهى فرصة مثالية للتصوير فى هذه الليلة الشتوية الباردة.

والقمر ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب مقارنة بالليلة الماضية، وأصبح مرتفعاً فى السماء، وسيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر بنور الشمس مضاء بضوء خافت، ذلك الضوء الخافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.