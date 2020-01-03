ضحية فيديو التحرش الجماعي بالمنصورة: "الشباب ضايقوني وصوروني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات القبض على المتهمين السبعة بالتحرش بـ"فتاة المنصورة" ليلة رأس السنة.

وأوضحت الوزارة في بيان مساء الخميس أنه على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تحت عنوان (تحرش بفتاة بمدينة المنصورة) يتضمن صراخ إحدى الفتيات بين مجموعة من الشباب والصبية أمام بوابة جامعة المنصورة بشارع الجمهورية، ودفعها من قبل بعض الشباب داخل سيارة للانصراف من التجمع.

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توصلت جهود الأجهزة الأمنية إلى تحديد السيارة التي استقلتها الفتاة ملك فني صيانة وأمكن تحديد شخصية المجني عليها "طالبة 20 سنة" مقيمة بمدينة المنصورة، وصديقتها (طالبة 20 سنة).

قررت الأولى أنه أثناء سيرهما بشارع الجمهورية تعرض لهما بعض الصبية والشباب بالقول وتصويرهما بالهواتف المحمولة فتدخل بعض المارة فى محاولة منعهم الأمر الذى أدى لحدوث مشادة بين عدد من المارة إلى أن تمكنت الثانية من الانصراف من المكان وظلت المجنى عليها، وقام بعض الشباب بصرفها من المكان فى السيارة المشار إليها.

وتوصلت جهود أجهزة البحث من خلال مراجعة كاميرات المراقبة إلى تحديد شخصية بعض المتهمين وبلغ الإجمالي 7 متهمين، 6 طلاب تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 20 سنة، وعامل أحذية "20 سنة"، وأقروا بارتكاب الواقعة.