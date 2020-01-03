سلطة الطيران المدني تحصل على شهادة الأيزو 9001/2015

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

حصلت سلطة الطيران المدني المصرية برئاسة الطيار سامح الحفني، على شهادة الأيزو 9001 المعتمدة من هيئة القياسات العالمية، وذلك بعد تحقيق كل المواصفات والمقاييس المحددة للحصول علي الشهادة الدولية.

قالت مصادر مطلعة بالطيران المدني، إن الحصول على الشهادة الخاصة بتطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة، يعد مقياسًا للتقييم الفعلى للأداء وتطبيق أسس ومبادئ الجودة الشاملة وفقًا للأهداف والخطط المستقبلية التي وضعتها السلطة.

وأشارت المصادر إلى أن فريق المراجعين أشاد بفاعلية السلطة والتطور في الأداء، وذلك بفضل مجهودات العاملين ، والتى ظهرت نتائجها خلال عمليه المراجعة، حضر تسلم الشهادة كلا من خالد عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي ونائب رئيس السلطة، والملاح سامح محمد فوزي رئيس الإدارة المركزية للعمليات الجوية والقائم بأعمال نائب رئيس السلطة لشئون قياسات السلامة الجوية، والطيار محمد صلاح مدير عام السلامة الجوية.