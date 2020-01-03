شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد النقض في 2019: «حسم مصير 20 قضية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد العام الماضى «2019» إسدال محكمة النقض الستار على نحو 20 قضية شغلت الرأى العام، وأبرزها محاكمة زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، إذ قضت ببراءته من الاتهام المنسوب إليه بـ«الفساد» في قضية «الكسب غير المشروع».

في 5 يناير الماضى، صدر حكم بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وجمال حلاوة، شقيق زوجته، من الاتهام المنسوب إليهما بـ«الكسب غير المشروع»، كما رفضت المحكمة طعن النيابة العامة على حكم البراءة، ليصبح الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن مرة أخرى.

في 12 يناير الماضى، أصدرت محكمة النقض حكمًا بقبول طعن الراقصة «أميمة. م»، الشهيرة بـ«شمس»، و4 متهمين آخرين بقتل خادمة الراقصة في الإسكندرية، على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة في حقهم، إذ خففت حكم الإعدام ضد المتهمة الأولى إلى السجن 15 سنة، وحكم السجن المؤبد لشقيقة ووالدة الراقصة واثنين آخرين، بالسجن 5 سنوات، بعد أن نسبت إليهم النيابة العامة اشتراكهم في قتل «ولاء. م»، والتمثيل بجثتها وإحراقها.

في 13 فبراير الماضى، صدر قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 241 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم «ولاية سيناء» الإرهابى، على قوائم الإرهاب، وبمقتضى القرار يُمنع المتهمون من السفر، والتصرف في أموالهم.

في 23 فبراير الماضى، صدرت طعون 3 متهمين على حكم السجن المؤبد، ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، ومقاومة السلطات.

في 23 فبراير الماضى، قضت «النقض» بإلغاء أحكام الإعدام لاثنين من المتهمين وتخفيفها إلى المؤبد، كما خففت عقوبة المؤبد لـ3 متهمين آخرين بعقوبة المشدد 15 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية وجدى غنيم»، ورفضت الطعن فيما عدا ذلك.

في 26 فبراير الماضى، رفضت المحكمة الطعن المقدم من 16 متهمًا بـ«خلية الصواريخ»، على حكم محكمة جنايات الجيزة، الصادر في يونيو 2016 بالسجن المؤبد، والمشدّد 3 سنوات، وأيدت الأحكام، لإدارة وتأسيس جماعة أُسِّست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى حيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل ومتفجرات، والشروع في قتل عدد من المواطنين.

في 23 فبراير الماضى، رفضت المحكمة طعون 18 متهمًا على أحكام السجن المشدد من 15 سنة للمؤبد، وتم تأييد الحكم بالسجن المؤبد لـ88 متهمًا، وقضت أيضًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على 16 متهمًا آخرين، مع إلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد قضائهم فترة العقوبة ومصادرة الأحراز.

في 7 إبريل الماضى، رفضت المحكمة طعن المتهمين على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بتخفيف عقوبة الإعدام إلى المؤبد لاثنين والمشدد 15 سنة لآخر، وتأييد الأحكام الصادرة على باقى الطاعنين، لاتهامهم بالتأسيس والاشتراك في جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن أداء عملها.

في 23 إبريل الماضى، قبلت المحكمة الطعن المقدم من 7 متهمين في خلية أبوالمطامير، بتخفيف حكم الإعدام في حق 3 متهمين إلى السجن المؤبد، وتأييد حكم المؤبد لمتهم، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين.

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في 5 مايو الماضى، أيدت المحكمة الأحكام الصادرة على حازم صلاح أبوإسماعيل، القيادى السلفى، و5 آخرين، بالسجن 5 سنوات، بتهمة حصار محكمة مدينة نصر، في ديسمبر 2012، وتهديد أعضاء النيابة العامة.

في 7 يونيو الماضى، قضت المحكمة بقبول طعن المحكوم عليهم بالسجن 10 سنوات في قضية أحداث حلوان، وألغت حكم الجنايات بإدانتهم.

في 13 يونيو الماضى، رفضت المحكمة طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تنظيم أجناد مصر»، على أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة في حقهم من محكمة جنايات الجيزة، وأيدت الأحكام الصادرة في حقهم، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة أُسِّست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتى القتل والشروع فيه، وترويع الآمنين وتهديد الأمن والسلم العام، والتخطيط لقلب نظام الحكم واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية.

في 8 يونيو الماضى، أيدت المحكمة حكم الإعدام في قضية «خلية أوسيم»، على المتهم «كرم أبوجبل»، كما قررت تخفيف الحكم على آخر من الإعدام إلى السجن 15 سنة، وخففت عقوبة السجن 15 سنة لمتهمين إلى 10 سنوات، وأيدت السجن 15 سنة على 12 متهمًا آخرين.

في 12 يونيو الماضى، أيدت حكم الإعدام على المتهمين الأربعة في قضية «حرق ملهى ليلى» بمنطقة العجوزة، وتبدأ تفاصيل الواقعة عندما ترجّل 4 شباب من دراجتين بخاريتين، واقتربوا بخطوات ثابتة وسريعة نحو «ملهى ليلى»، وأحرقوه انتقامًا من العاملين به، بعد مشاجرة معهم، وراح ضحية الحادث 17 عاملًا بالملهى.

في 25 يونيو الماضى، قضت المحكمة بقبول الطعن المقام من الفنانة غادة إبراهيم على الحكم الذي صدر ضدها بالحبس سنة، بتهمة إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في منطقة المعادى.

في 10 يونيو الماضى، رفضت المحكمة الطعن المقدم من 309 متهمين بأحداث مسجد الفتح، وأيدت أحكام محكمة جنايات القاهرة، التي عاقبت 22 متهمًا بالسجن المؤبد و17 متهمًا بالسجن المشدد 15 عامًا، وعاقبت 54 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، و216 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، كما عاقبت متهمين بالسجن 10 سنوات و6 آخرين بالسجن 5 سنوات، لإدانتهم بدعوة جماعة الإخوان الإرهابية إلى التجمهر أمام مسجد الفتح وتنظيم مسيرات، وتجمهر ومهاجمة قسم شرطة الأزبكية، حيث ألقوا تجاهه مولوتوف وقنابل مفرقعة ومسيلة للدموع، وأطلقوا نيران أسلحتهم الآلية بكثافة صوب قوات تأمين القسم والمواطنين، واعتصموا داخل مسجد الفتح.

في 27 يونيو الماضى، رفضت المحكمة الطعون في قضية «بنات دمياط»، وأيدت أحكام السجن الصادرة ضد المتهمين فيها، وكانت محكمة جنايات دمياط قد قضت في القضية، المتهم فيها 9 فتيات و3 شباب من جماعة الإخوان الإرهابية، بأحكام بالسجن 3 سنوات على 5 فتيات، والسجن سنتين لأربع فتيات أخريات، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين، بتهمة التظاهر وإحداث فوضى والتعدى على الأهالى وضباط الشرطة بالضرب.

وأيدت محكمة النقض، في 26 سبتمبر الماضى، أحكام المؤبد الصادرة في حق 12 متهمًا بـ«خلية إمبابة» الإرهابية، حيث أنشأ المتهمون جماعة أُسِّست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات.

ورفضت محكمة النقض، في 20 أكتوبر الماضى، طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ولاية داعش القاهرة» على أحكام السجن المؤبد الصادرة في حقهم، وأيدت المحكمة سجن المؤبد لـ5 متهمين في القضية نهائيًا.

ورفضت محكمة النقض، في أول ديسمبر الماضى، طعن دائرة الجنايات السابقة التي كانت تحاكم علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وباقى المتهمين في قضية «التلاعب بالبورصة»، حيث سبق رد الدائرة من قِبَل إحدى الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة.

يُذكر أن محكمة استئناف القاهرة أحالت القضية إلى دائرة جنايات أخرى تنظر محاكمة المتهمين في القضية حاليًا بعد رد الدائرة السابقة.