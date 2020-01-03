شكرا لقرائتكم خبر عن على باب الوزير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اللواء محمود توفيق.. وزير الداخلية

■ شريف أحمد إبراهيم على، وعنوانه: 41 شارع أحمد حسن الأنصارى، عزبة النخل، المرج. تعرض لاعتداء بالضرب وحُطمت سيارته، أثناء سيره فى الطريق العام بسيارته، ورقمها (8329 ق. ل)، وقام على الفور بتحرير محضر رقم 32446 لسنة 2019، بقسم شرطة السلام أول، وهى المنطقة التى تم فيها الاعتداء عليه، بتاريخ 22/12/2019، وأرفق به تقرير طبى بما حدث به من إصابات. وأدلى بكل بيانات المعتدين عليه. ويرجوكم التحقيق فى المحضر، إنصافا له وحماية لغيره من التعرض لما تعرض له، على حد قوله.

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د. عاصم الجزار.. وزير الإسكان

■ نسمة أشرف عبدالله عباس، وعنوانه، 2 حارة الصاوى من شارع مختار باشا، الدرب الأحمر. مطلقة ولديها طفلتان هى من تعولهما، وكل ذلك من معاش التضامن وقيمته 500 جنيه. وليس لديها سكن مستقل بها، لكنها تقيم بصفة مؤقتة بشقة جدها لأمها، بالعنوان المذكور. لذلك ترجوكم منحها وحدة سكنية بالإيجار، ضمن الوحدات المخصصة للمطلقات والأرامل، لتستقر فيها بطفلتيها.

شكرا لاستجابتكم

■ استجابة لشكوى أهالى سكان المجمع السكنى «زايد 2000»، من بعض الممارسات السلبية داخل المجمع. أفاد اللواء علاء الأحمدى، مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، بأن «الكومباوند» يقع بنطاق دائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، ومحاط بسور خارجى، وبه أفراد أمن إدارى خاص على البوابات، لمنع دخول الغرباء والسماح للملاك وزائريهم فقط بالدخول، ولا ثمة بلاغات بوقائع مشاجرات أو أعمال عنف. وفى ذات السياق أسفرت جهود الحملات الأمنية، خلال شهر نوفمبر الماضى، عن ضبط 6 قضايا مخدرات، و8 قضايا آداب عامة. ولاقت تلك الجهود استحسان المواطنين فى تحقيق التواجد الأمنى، كما تم التنسيق مع الأمن الإدارى للمنتجع، بعدم السماح بدخول الغرباء، وكذلك مع مديرية أمن الجيزة، لاستمرار الحملات على تلك المنطقة، لضبط كل ما عساه أن يخل بالأمن العام.