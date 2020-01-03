شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: جهود للسيطرة على انبعاثات مداخن المنشآت الصناعية الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، انتهاء أعمال الربط الإلكترونى لمنظومة الرصد الذاتى المستمر لانبعاثات 8 مداخن بمحطة كهرباء البرلس المركبة بمنطقة برج البرلس بكفر الشيخ، وذلك في إطار جهود الوزارة بجهازيها لإحكام السيطرة على انبعاثات مداخن المنشآت الصناعية الكبرى، حيث تُعد المحطة نموذجًا مطابقًا لمحطتى كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة ومحطة كهرباء غياضة بمحافظة بنى سويف، وهى أكبر ثلاث محطات لتوليد الكهرباء على مستوى الشرق الأوسط، مضيفة أنه بهذا الربط، يصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية إلى 69 منشأة على مستوى الجمهورية، تمثل 298 مدخنة.

وأكدت رصد عناصر «الجسيمات الصلبة الكلية، ثانى أكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، أول أكسيد الكربون، الأكسجين، درجة الحرارة، معدل التدفق»، كما تمت مراجعة مدى القياس الخاص بأجهزة الرصد، ومقارنة القراءات مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، وتبين أنها متطابقة.

في سياق آخر، عقدت «ياسمين» اجتماع اللجنة التيسيرية لمشروع «بناء القدرات الوطنية لتعزير المشاركة العامة لتحقيق اتفاقيات ريو المرحلة الثالثة، ويهدف المشروع إلى دعم مشاركة المجتمع والجهات الوطنية لتحقيق الأولويات الوطنية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية البيئية، وأهمها اتفاقيات ريو الثلاث بشأن التنوع البيولوجى والتغير المناخى والتصحر، وهى الاتفاقيات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال ضمان حماية الموارد الطبيعية ومجابهة أي تأثيرات أو تهديدات، خاصة في مجال التغير المناخى».